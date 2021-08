Inha indossato la maglia dell'Inter, inquella della sua nazionale, il, e di club storici come, più quelle diin giro per l'Europa. Ora, appese le scarpe al chiodo da ormai 13 anni, Carlos, 50enne ex centrale nerazzurro, è pronto a lanciarsi nella sua nuova vita sportiva.Grande appassionato di, arti marziali miste, Colorado, il soprannome di, assiste spesso agli incontri insieme all'amico ed ex compagno. Ma ora vuole provare entrare nel circuito: "Lo faccio da tre anni circa, allenandomi e lavorando ogni giorno, insieme al maestro. Il mio sogno è entrare in quella gabbia e ritengo di essere pronto, ma dipende da cosa dice l’insegnante. Stiamo perfezionando tutte le arti marziali necessarie per entrare in una gabbia e affrontare un avversario che sia un buon combattente e credo che a dicembre potrò". Condottiero in campo, ora vuole lottare anche nella gabbia.