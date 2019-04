Qualcuno si ricorda di Assane Gnoukouri? Il centrocampista ivoriano classe '96, che Roberto Mancini fece esordire in Serie A con la maglia dell'Inter nell'aprile 2015 e che da ormai due anni e mezzo è sparito dai radar. Colpa di un problema cardiaco riscontrato durante la sua breve esperienza con l'Udinese, in cui approdò in prestito nel gennaio 2017 e che gli ha impedito sino ad oggi di fare il suo ritorno in campo. Queste le sue parole rilasciate in un'intervista a Sky Sport: "Quando sono andato a Udine ho fatto le visite e mi sono allenato con loro. Sono andato in panchina. Poi mi hanno detto del problema al cuore, che dovevo fermarmi e fare delle cure. Sapevo di dover aspettare tre o sei mesi e ho aspettato. Sto continuando a curarmi ancora adesso. Non posso nemmeno correre, fare palestra, niente".



Un calvario che Gnoukouri spera che si concluda presto, grazie anche all'Inter, che lo sta aiutando nelle cure e gli ha pure rinnovato il contratto per altre due stagioni: "Ausilio mi è stato molto vicino. Mi ha preso come un figlio, mi ha aiutato tantissimo. L'Inter mi ha dato altri due anni di contratto. Ringrazio il professor Volpi, la società Inter, i giocatori che mi scrivono. Sono contento di essere ancora un giocatore dell'Inter". Un problema quello accusato dal ragazzo ivoriano che ovviamente ha riportato alla mente il dramma di Davide Astori: "Mi ha fatto male vedere quello che è successo a un giocatore che ha avuto un problema simile al mio. Quando ho fatto la visita il dottore mi ha detto che se non mi fossi fermato sarei potuto cadere in campo. Spero di tornare nella prossima stagione".