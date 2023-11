, tredici anni dopo la stagione del Triplete, nella quale aveva collezionato tre presenze. Arrivato alla Pinetina a due settimane dal termine dell'ultima campagna trasferimenti, in(al verificarsi di determinate condizioni) per una, mettendo a referto, numeri ben diversi da quelli ai quali ci aveva abituato nelle due stagioni al, condite daL'ultima presenza di Arnautovic è datata 24 settembre, in campo per 19' contro l'Empoli. Poi è arrivato. In queste ore, il classe 1989 di Viennae vede da vicino il, cosa che verosimilmente potrà fare entro la fine di questa settimana, almeno in modo parziale. L'obiettivo di Arnautovic è quello di essere a disposizione di Simone Inzaghi per una convocazione perdel 12 novembre, puntando poi con decisione al big matchil 26 novembre., fra prestazioni senza gol e infortunio, il cui avvio di stagione invece è andato al di là delle più rosee aspettative per i colori nerazzurri. Ora Arnautovic avràa riscattarlo, ealla caccia di un attaccante di peso, con Mehdi, 31enne del Porto, prima opzione nelle idee di Marotta e Ausilio.