Dopo aver assaggiato la panchina contro il Brescia, Marcelo Brozovic è pronto a rientrare in campo in occasione della sfida contro il Bologna. Se da titolare o da subentrante, è ancora tutto da capire, di sicuro il croato non ha i 90' nelle gambe e per questo motivo Antonio Conte dovrà preventivamente organizzare un piano che possa preservarlo da un eccessivo sforzo.