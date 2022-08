si prende i 3 punti contro lo, fa due su due in campionato e si gode una squadra che inizia a carburare anche grazie ai subentrati. Uno di questi,, ha messo il sigillo finale nel 3-0 di San Siro. Riecco l'Inter, riecco il Tucu:sorride con il primo centro dell'argentino, pronto a giocarsi le sue carte per la stagione del riscatto.Partito Sanchez, il Tucu resterà a Milano per dare il cambio alladavanti e magari ritagliarsi spazio in posizione più arretrata, dopo le prove estive fatte da Inzaghi sulla trequarti.sarà fondamentale nella stagione dell'Inter per dare imprevedibilità, non solo a gara in corso, e creare superiorità numerica saltando l'uomo, specialità della casa.Perché l'avvio è quello giusto. Dopo i tre minuti al debutto in campionato, contro il, il quarto d'ora contro lo Spezia ha regalato all'argentino una nuova convinzione. Qualcosa di simile a quanto accaduto nella scorsa stagione, con l'ex Lazio decisivo con una doppietta alla prima partita in nerazzurro contro l'Hellas a fine agosto.(interrotte solo dalla doppietta contro l'Udinese di ottobre). Inzaghi spera che stavolta la musica sia diversa, il mondo Inter pure. Intanto, il Tucu batte un colpo.