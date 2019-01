Andrew Gravillon torna all'Inter. Questa mattina il difensore ha firmato il contratto con i nerazzurri, prima di tornare al Pescara in prestito fino a giugno. Ecco le sue prime parole a Sky Sport: "Sono felicissimo, appena l'Inter mi ha richiamato non ci ho pensato un secondo. Per me questa è una famiglia e poter tornare è un'occasione che voglio giocarmi alla grande. Mi volevano altre squadre, ma quando chiama l'Inter non puoi dire di no. Sono entusiasta di tornare a casa".