La pausa per le nazionali non ha affatto portato bene all'Inter, che rischia di perdere Sanchez e D'Ambrosio per un lungo periodo di tempo. La Gazzetta dello Sport si concentra su questo argomento e spiega come solo oggi pomeriggio dopo gli esami clinici si conosceranno con certezza i tempi di recupero.



“L’incubo nazionali colpisce ancora, resta da capire se c’è da allarmarsi. Alexis Sanchez e Danilo D’Ambrosio sono tornati a Milano in anticipo a causa degli infortuni rimediati con le maglie di Cile e Italia, e oggi saranno affidati al dottor Volpi per gli esami strumentali e i relativi approfondimenti del caso. Difficile capire al momento l’entità dei due infortuni perché il problema è ancora fresco e serve sempre qualche ora in più per permettere di stipulare una diagnosi più corretta, però è chiaro che Antonio Conte sia preoccupato”.