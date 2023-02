La coppia si ricompone:. Dopo essersi ripresentati insieme in Coppa Italia,sono pronti a scendere in campo dal 1' in, posticipo della 22ª giornata di campionato. Un duetto, per restare sulla scia di Sanremo, che si ripropone dopo quella che è sembrata un'eternità al mondo nerazzurro:, ultima volta in cui i due hanno guidato l'attacco interista da titolari. E da allora tutto è cambiato, per la squadra di Inzaghi ma anche e soprattutto per gli interpreti.- Nel momento del ritorno del belga a Milano l'idea dell'Inter e l'aspettativa dei tifosi erano molto chiare: Lukaku e Lautaro, il duo che aveva portato alla conquista del 19° scudetto con Conte, era il punto fermo da cui ripartire, concome riserva di lusso. Tutto si è fermato a quel 26 agosto però, da lì è iniziata un'altra storia che ha visto il bosniaco diventare la vera spalla del Toro e, come l'argentino, è sempre sceso in campo in stagione. Con reciproco successo, perché l'ex Racing ha confermato quanto aveva già fatto vedere la scorsa stagione: sa brillare anche senza Big Rom, il feeling con Dzeko è nato, e con l'inizio del 2023 ha ritrovato una vena prolifica impressionante (5 gol in altrettante gare in campionato, a segno contro il Parma in Coppa Italia e contro il Milan in Supercoppa, oltre che nel derby di Serie A).- Il sorriso di Lautaro fa da contraltare ai pensieri di Lukaku, che da quella partita con la Lazio ha iniziato un vero e proprio calvario con gli infortuni muscolari che lo hanno fermato sostanzialmente per tutta la prima parte di stagione.; in mezzo il gol nel poker rifilato al Viktoria Plzen il 26 ottobre nella penultima giornata dei gironi di Champions Leauge. In mezzo anche il deludente Mondiale con il Belgio, a 'coronare' un 2022 da dimenticare. Lasciarsi alle spalle le delusioni e costruire la strada per un futuro ancora da scrivere tra Chelsea e Inter, Lukaku vuole ripartire e per farlo si affida alla connection con il suo partner: la LuLa torna, ma ora è tutta un'altra storia.