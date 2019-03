La Gazzetta dello Sport parla di Radja Nainggolan e spiega come il centrocampista belga sia pronto al rientro dopo l'ennesimo stop per problemi di natura fisica.



“Si era stufato della fisioterapia già in estate, dopo il primo stop di luglio, e non aveva esitato a comunicarlo via social. Non poteva immaginare che fosse solo l’inizio di una stagione che ha messo seriamente alla prova la sua pazienza, sotto questo punto di vista. Ci risiamo: Radja Nainggolan è quasi pronto al rientro. L’ennesimo, di un’annata vissuta tutta di rincorsa. Il quinto, dopo quattro infortuni e uno stop disciplinare. L’ultimo, si augurano tutti, a partire dal diretto interessato. Quello decisivo, non solo per l’Inter che conta sul suo Ninja per gli scontri senza appello in ottica Champions, ma anche per il giocatore, che deve costruirsi in questi due mesi e dieci partite un futuro nerazzurro”.