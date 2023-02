Milan Skriniar dovrebbe rientrare tra i titolari dell'Inter in vista del derby. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come l'ultimo derby dello slovacco sarà per lui anche quello più difficile.



“Sulla fascia, con un occhio alla fascia, ma senza la fascia. È il derby di Milan Skriniar, questo. Il numero 16, l’ultimo, il più duro. E non per l’avversario che avrà di fronte. Ma perché dovrà imparare a controllare le emozioni. A misurare i gesti, dopo esser finito in fuorigioco l’ultima volta, con la combinazione terribile espulsione e intervista televisiva dell’agente. Tempismo scellerato, tempismo che serve adesso. Serve davvero, perché Milan incrocia Rafael Leao, che vivrà pure un momento complicato ma è pur sempre il rivale più temuto. Skriniar gioca, comunque. Si è già mossa in moto la macchina “protettiva” da parte dell’Inter”.