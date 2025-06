Inter, rifinanziamento del bond: le nuove cifre, durata e tassi di interesse

Getty e Calciomercato.com

Il 13 giugnoCalcio e Finanza ha reso noto in che modo e con che soldi Oaktree procederà al rimborso tramite un nuovo prestito obbligazionario.La scelta di Oaktree è stata di, con l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile senior secured. Le garanzie, oltre alla capogruppo Fc Interazionale Milano,. Oltre al pegno sui conti corenti e la cessione di alcuni crditi in garanzia, ci sarà anche il pegno sull'intero capitale di Inter Media and Communication.

Il totale del prestito obbligazionario in linea capitale sarà pari a massimi. Una diminuzione rispetto al 6,75% del precedente bond in scaenza a febbraio 2027, con benefici per le casse del club. GRimane da capire, data la diversità delle cifre, da dove arriverà la quota aggiuntiva.. I nerazzurri hanno i soldi per ripagare una parte del bond, dato che in casa hanno circa 115 milioni al 30 giugno 2024/25 che dovrebbero essere cresciuti.