Milan Skriniar e un futuro lontano da Milano. Ormai, un destino segnato: il difensore dell'Inter non rinnoverà il contratto in scadenza con i nerazzurri e firmerà con il Paris Saint-Germain. Lo slovacco ha già firmato con il club francese: l'unico - e ultimo - nodo da sciogliere resta legato al momento dell'addio. A gennaio o in estate.



PRIMO RIFIUTO - Nelle ultime ore, l'Inter ha rifiutato una prima offerta di 10 milioni del Psg. Una cifra ritenuta bassa dal club nerazzurro, che resta immobile sulla richiesta di 20 milioni per anticiparne la partenza nei prossimi giorni.