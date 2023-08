L’Inter è ancora alla ricerca del sostituto di Skriniar come braccetto di destra in difesa. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Takehiro Tomiyasu rischia di svanire dall'equazione dopo l'infortunio di Timber, mentre Trevoh Chalobah resta un'opzione: al momento è ai box per un problema alla coscia, ma vorrebbe trasferirsi a Milano. Serviranno però l'ok di Pochettino e l'apertura al prestito da parte del Chelsea, fattori al momento assenti.