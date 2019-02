Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sta valutando se esercitare l'obbligo di riscatto fissato con il Genoa per Ionut Radu la prossima estate per 12 milioni di euro o nel 2020 per 16. Il club nerazzurro non vuole perdere il portiere romeno, che potrà essere inserito nella lista Uefa come prodotto del vivaio.