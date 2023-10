L'Inter ha un grosso rimpianto di mercato legato alla scorsa campagna acquisti estiva ed è quello legato all'aver perso a parametro zero Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco sarebbe infatti rimasto volentieri a Milano e la trattativa per il rinnovo non sarebbe neanche stata complicata. Il club nerazzurro però ha scelto di non portare avanti i discorsi con l'ex-Roma finito poi al Fenerbahce per colpa di... Romelu Lukaku. Secondo Tuttosport il belga aveva fatto pesare il dualismo con Dzeko nel corso del finale della passata stagione e ha spinto il club a non rinnovare il suo contratto in vista del suo ritorno in nerazzurro che però, purtroppo, è sfumato lasciando i nerazzurri senza i due 9 puri che aveva a disposizione un anno fa.