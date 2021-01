Uno tira l'altro. Oltre a quello di Lautaro, l'Inter è vicina a raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto a Bastoni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'incontro dei giorni scorsi con l'agente del difensore, Tullio Tinti, è andato bene e Bastoni allungherà con l'Inter fino al 2025 per circa 2,5 milioni di euro più bonus a salire.