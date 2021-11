È una bellissima storia iniziata tanti anni fa e che sembra proprio destinata ad andare avanti. Federico Dimarco ha indossato per la prima volta la maglia dell’Inter nei pulcini e adesso, a suon di buone prestazioni, sta meritando di valere la prima squadra. Dopo tanta gavetta in giro per l’Italia, in viale della Liberazioni si sono ricreduti e hanno deciso di puntare su di lui, estendendogli il contratto in scadenza nel 2023.



I DETTAGLI - L’Intesa è arrivata qualche giorno fa, le parti hanno raggiunto l’accordo dopo una trattativa durata qualche settimana, in cui il calciatori ha sempre espresso con chiarezza il suo desiderio di proseguire in nerazzurro. Il nuovo contratto scadrà nel 2026 e l’inter verserà nelle casse del calciatore un ingaggio da circa 1,6 milioni di euro. La fumata bianca è arrivata, presto ci sarà anche l'ufficialità.