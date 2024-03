Inter, rinnova prima Barella o Lautaro? Arriva la decisione

I rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Bareella tengono banco in casa Inter. Con gli entourage di entrambi i giocatori, l'Inter ha da tempo aperto i dialoghi per arrivare al rispettivo rinnovo di contratto. Il percorso più veloce sembrava quello del capitano, dato che la trattativa va avanti, nel segno dell'ottimismo da parte della dirigenza, ormai da mesi. Ma potrebbe non essere così.



Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è uno scenario più che plausibile che il centrocampista ex Cagliari possa allungare il proprio accordo prima del numero 10 nerazzurro. In particolare, sarebbe molto vicino l'accordo per prolungare fino al 2029, come risulta a Calciomercato.com - il suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2026 -. Lo stipendio salirebbe a circa 6 milioni di euro più bonus (arrivando a 7 comprensivi).