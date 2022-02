La partita contro il Sassuolo ha certificato ancora una volta di più che la centralità di Marcelo Brozovic in questa Inter va oltre ogni concetto tecnico-tattico. La sua assenza in mezzo al campo ha fatto crollare le certezze della squadra e, proprio per questo, è diventato vitale trovare l'accordo per rinnovare il suo contratto in scadenza fra 4 mesi.