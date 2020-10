Rinnovo di contratto in vista per Lautaro Martinez. Come scrive Tuttosport, entro Natale arriverà la definitiva fumata bianca, con l’Inter che alzerà l’ingaggio del proprio numero 10: 5 milioni di euro a stagione più bonus, con la clausola da 111 milioni di euro valida fino al 7 luglio, di ogni anno, e fino al 2023, che può restare al suo posto.