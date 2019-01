Martedì Wanda Nara si incontrerà con la dirigenza dell'Inter per trattare il rinnovo di Icardi. Come riporta Rai Sport, sarà quello il giorno giusto per iniziare a parlare del prolungamento, con Marotta pronto a offrire 7 milioni di euro, cifra non ritenuta sufficiente dall'entourage del capitano nerazzurro, cercato da Real Madrid e PSG.