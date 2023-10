Secondo quanto riportato da Il Giornale, uno dei primi giocatori dell'Inter che dovrebbe mettere la firma sul prolungamento è Henrikh Mkhitaryan, rimasto a Milano in queste due settimane e carico per tornare in campo contro il Torino. La trattativa poggia sull'ipotesi di un biennale, allo stesso attuale ingaggio di 3,5 milioni. L'armeno, ricordiamo, è in scadenza al termine della stagione.