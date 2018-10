Nei giorni scorsi l'Inter era stata accostata in Turchia al talento turco del Galatasaray, Ozan Kabak. Secondo quanto riportato dal portale Sabah sempre in Turchia il club allenato dall'ex Milan Fatih Terim, ha pronto un rinnovo per altre cinque stagioni del talento classe 2000 con ritocco graduale dell'ingaggio.