Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ieri è stato decisivo nella vittoria nerazzurra sul Torino. L’attaccante argentino è pronto a rinnovare il suo contratto, per il quale manca solo l’ufficialità, al momento in stand-by in attesa di scongelare i dubbi sul futuro societario: prolungamento fino al 2024 con ingaggio da 4,5 milioni di euro. Stipendio quasi raddoppiato.