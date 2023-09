Lautaro Martinez resterà in futuro all'Inter. A rispondere al quesito è lo stesso capitano nerazzurro, in conferenza stampa. "Non si sa mai a questo mondo, oggi posso dire che sono felicissimo di essere all'Inter, di portare la fascia di capitano, di difendere i colori e i tifosi. Penso al momento, è sempre stato questo il mio pensiero, sono contento di essere all'Inter", ha detto l'argentino.