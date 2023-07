Il vecchio contratto era in scadenza tra un anno, ma non è stato necessario attendere che spirasse: Inter e Nike hanno rinnovato il l'accordo di sponsorizzazione che va avanti da oltre 25 anni. La multinazionale statunitense continuerà a rifornire i nerazzurri di materiale tecnico, secondo il sito specializzato Calcio & Finanza, fino al 2032:"Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il nuovo accordo con Nike (che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno 2024) avrà durata per".Ne aveva parlato nell'autunno 2022 l'ad corporate Alessandro: “La trattativa è aperta da parecchio tempo, siamo alle fasi conclusive. La collaborazione che ci stringe a Nike da 25 anni fa sì che ci fosse terreno fertile per andare avanti insieme. Rispetto al contratto precedente ci sarà un riposizionamento del nostro Club tra quelli più importante a livello europeo, siamo l'unico club di Serie A rappresentato da Nike. C'è grande soddisfazione da entrambe le parti, sarà un rinnovo importante con Nike, anche economicamente".