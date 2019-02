Dopo il caos degli ultimi giorni, è pronta a ripartire la trattativa tra l'Inter e Wanda Nara per il rinnovo del contratto di Mauro Icardi. Come scrive il Corriere della Sera, i nerazzurri sono pronti a offrire sette milioni di euro a stagione di ingaggio, mentre la moglie e agente di Maurito continua a chiederne dieci bonus compresi e non ha intenzione di fare sconti.