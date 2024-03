Inter, riscaldamento a parte per Acerbi

Pasquale Guarro, inviato a Madrid

Francesco Acerbi non ha effettuato il riscaldamento pre partita insieme al resto del gruppo. Il difensore nerazzurro ha svolto una seduta personalizzata di riscaldamento (pre Atletico Inter) insieme al preparatore della squadra nerazzurra, un forte indizio sulle sue condizioni fisiche non ottimali e sicuramente questo ha influito sulle scelte di Inzaghi, che per la partita contro l’Atletico si affiderà a de Vrij.



Acerbi era rientrato a Bologna dopo l’infortunio al polpaccio subito a Roma e aveva giocato 90’. Il difensore dovrebbe comunque sedere in panchina, da capire se utilizzabile solo in caso d’emergenza o meno