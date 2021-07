Tra Inter e Sassuolo potrebbero presto aprirsi discorsi di mercato che comprendono diversi calciatori. Ma il nome che in questo momento scada di più i neroverdi è quello del difensore Zinho Vanheusden, che i nerazzurri riscatteranno dallo Standard Liegi. Carnevali è sicuro che il belga possa affermarsi in Italia ed è pronto ad investire su di lui, andando anche in soccorso all'Inter, che in un periodo di crisi economica ha dovuto per forza di cose riscattare Vanheusden a 16 milioni di euro per via di un accordo raggiunto ai tempi in cui venne messe in piedi l'operazione con lo Standard. Un'operazione identica a quella con Genoa per Pinamonti.