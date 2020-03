Il futuro di Stefano Sensi sarà all'Inter: non c'è un accordo scritto con il Sassuolo per l'obbligo di riscatto ma, evidenzia Tuttosport, fa fede il patto tra Marotta e Carnevali per l'acquisto a titolo definitivi a fronte di 25 milioni di euro (oltre ai 3 già versati per il prestito oneroso).