Alfredo Pedullà fa sapere che l'Inter rischia di perdere uno dei suoi migliori giovani. Queste le sue parole: "Sebastiano Esposito è una delle rivelazioni di questa stagione. Attaccante classe 2002, punto di forza dell’Italia Under 17 (in gol anche oggi contro la Spagna nell’Europeo di categoria), aggregato in corsa alla Primavera dell’Inter con risultati eccellenti. Molto più di un talento, se manterrà le promesse è un ragazzo destinato a grandi soddisfazioni (non a caso il club nerazzurro lo ha fatto esordire in Europa League con l’Eintracht). A gennaio, il 4 (leggi qui), vi avevamo parlato di un incontro a Roma con emissari del Paris Saint-Germain, in quel caso la proposta fu respinta. Ma dopo le recenti evoluzioni, il club francese negli ultimissimi giorni è tornato alla carica con un’offerta che ha fatto vacillare la famiglia e che potrebbe mettere in difficoltà l’Inter. Ora palla ai nerazzurri che sanno di avere un patrimonio tra le mani, ma che nello stesso tempo devono trovare una soluzione per fronteggiare l’ultimo assalto Psg".