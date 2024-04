Inter, rischio derby troppo elevato: Inzaghi risparmia Mkhitaryan per la partitissima

e allora tutto può essere messo in discussione, anche Mkhitaryan. L’armeno è l’ultimo uomo al mondo di cui si priverebbe Inzaghi ma se il rischio squalifica mette in discussione la sua presenza nell’eventuale derby scudetto, i discorsi cambiano sensibilmente.. Meglio prendersi qualche giorno di riflessione, quindi, per capire se vale la pena correre il rischio o se invece sarebbe meglio sposare la prudenza.

Tutto lascia pensare che la seconda via sia quella più percorribile. In primo luogo perché il derby non è già di per se una partita come le altre e in secondo luogo perché,che dopo il gol vittoria in Friuli meriterebbe proprio di partire dal primo minuto per togliersi qualche soddisfazione.ed è per tutta questa serie di motivi che Mkhitaryan potrebbe riposare alla prossima.

È altrettanto vero che, anche nel recente passato, Mkhitaryan ha spesso rappresentato per Inzaghi la classica eccezione che conferma la regola. E poi mancheranno già Pavard e Lautaro, che dovrebbero essere sostituiti da Bisseck e Arnautovic.senza subire troppo stravolgimento, cosa che invece a inizio anno sembrava una costante., e che domenica potrebbe effettivamente tirare il fiato in vista di quello che potrebbe essere il derby scudetto. Ubi maior, per l’appunto…