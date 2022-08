A un giorno dall’esordio in campionato contro il Lecce, Simone Inzaghi può contare sulla difesa titolare dell’ultima stagione formata da Skriniar-De Vrij-Bastoni, ma a meno di venti giorni dalla chiusura del calciomercato non sa se questo sarà l’assetto definitivo della retroguardia nerazzurra per tutto il campionato. Infatti, secondo gli esperti, Milan Skriniar e Stefan De Vrij possono salutare il club vicecampione d’Italia entro la fine del calciomercato estivo. Soprattutto il difensore slovacco, sempre nelle mire del PSG del nuovo tecnico Galtier, è il più vicino a lasciare l’Inter in quota a 2,50, mentre sale a 4 il rischio addio dell’olandese.Ora il pallino del gioco passa a Giuseppe Marotta che dovrà essere bravo a valutare al meglio la situazione di due giocatori che il club potrebbe perdere a zero, visto il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.