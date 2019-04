Dopo aver perso Marcelo Brozovic, Luciano Spalletti incrocia le dita per le condizioni di Borja Valero. Lo spagnolo è stato sostituito al 74' di Frosinone-Inter per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e nei prossimi giorni sarà necessario stabilire quelli che saranno i tempi di recupero. Intanto è proprio il tecnico toscano a parlarne al termine della partita: “Il problemino ce l'ha perché ha sentito tirare, credo debba stare per un po' fermo".