Milinkovic-Savic entra in orbita Inter. Dopo il tentativo della Juventus di inserirsi nella corsa a Lukaku, il club nerazzurri vuole provarci per il centrocampista offensivo della Lazio, nel mirino di Paris Saint-Germain, Manchester United e, appunto, Juventus. Come scrive il corriere.it, Marotta e Ausilio vogliono inserire nell'affare Roberto Gagliardini, giocatore gradito a Inzaghi.