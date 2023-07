Dopo gli arrivi di Adopo, Bakker e Kolasinac, l'Atalanta cambierà qualcosa anche in attacco.: sul classe 2003 c'è un forte interesse da parte del Manchester United con i nerazzurri che lo valutano almeno 70 milioni di euro, il secondo negli ultimi giorni è stato al centro di alcuni rumors su possibili offerte dall'Arabia Saudita smentite dall'entourage, e per Zapata è rispuntata l'ipotesi Inter.- Nei giorni scorsi c'è stato un primo contatto con gli agenti del giocatore, un pourparler per capire la situazione del giocatore all'interno dell'Atalanta e se ci sono margini per un'eventuale trattativa. Il colombiano classe '91 arriva da una stagione conclusa con 27 partite, 2 gol e 5 assist tra campionato e Coppa Italia;. La sensazione del giocatore è che la sua avventura all'Atalanta sia arrivata al termine, dopo tre anni l'attaccante può cambiare squadra e l'Inter è una delle ipotesi.- Se i nerazzurri dovessero approfondire il discorso, l'idea è quella di fare un tentativo per il colombiano. Quello per Duvan sarebbe un ritorno di fiamma, dopo esserci stati vicini due anni fa. Nell'estate 2021 era uno Zapata diverso, aveva appena finito una stagione da quasi 20 gol e 15 assist; l'Inter l'aveva scelto per fare il titolare, il giocatore spingeva per andare a Milano ma l'Atalanta non l'ha fatto partire. L'Inter virò su Thuram e alla fine prese Correa. Intrecci di mercato, sliding door a tinte nerazzurre: oggi Marcus è un volto nuovo dell'Inter 2023/24 e Duvan potrebbe prendere il posto del Tucu.