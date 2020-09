Dopo gli acquisti, le cessioni. In attesa di Vidal, l'Inter si concentra ora sulle uscite, soprattutto quelle eccellenti, per garantirsi un tesoretto da investire su nuovi obiettivi nelle prossime settimane. Il cileno non basta a centrocampo, c'è bisogno di un altro rinforzo e per puntare a nomi altisonanti è necessario un tesoretto: Skriniar e Brozovic potrebbero garantire quei 40-50 milioni di euro necessari per puntare a un big come N'Golo Kanté, ma la pista al francese del Chelsea si complica ulteriormente per l'inserimento del Manchester United.



ALTERNATIVA - Ecco perché Ausilio e Marotta lavorano a piste alternative e oltre a Tanguy Ndombele del Tottenham, scrive Tuttosport, c'è un ritorno di fiamma: nel mirino dei nerazzurri può tornare Corentin Tolisso. Recentemente il CEO dei bavaresi Rummenigge aveva lasciato intendere che il francese fosse felice al Bayern, ma l'ex Lione è un vecchio pallino dei nerazzurri e i dialoghi aperti su altri fronti (Perisic e Brozovic) possono offrire l'occasione di parlare del suo futuro. Le indicazioni di Conte sono chiare: Vidal non basta, l'Inter cerca un altro centrocampista.