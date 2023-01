L'Inter vuole cavalcare l'entusiasmo dopo la netta vittoria sul Milan in Supercoppa e rispondere al Napoli in campionato. A San Siro arriva l'Empoli e per Simone Inzaghi è tempo di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.



SI RIVEDONO GLI OLANDESI - La novità è il rilancio degli olandesi: De Vrij e Dumfries sono seri candidati per partire dal 1' contro i toscani, Acerbi e Darmian sono pronti ma Inzaghi valuta l'alternanza. Discorso che può applicarsi anche a centrocampo, dove Asllani insidia Calhanoglu in cabina di regia. Davanti Correa scalpita, ma si va verso la conferma della coppia Dzeko-Lautaro. Non ci sono dubbi invece su Skriniar: lo slovacco sarà titolare e si attende la reazione di San Siro dopo le notizie sul suo futuro.



La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.