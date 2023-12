Non c'è due senza tre? L'Inter spera di no, almeno per domenica sera. Quando Simone Inzaghi sfiderà da ex la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma per la terza volta da quando siede sulla panchina nerazzurra. Entrambi i precedenti sono stati vinti per 3-1 dalla squadra di Sarri.



LE SCELTE - Ancora privo degli olandesi de Vrij e Dumfries, il tecnico perde anche Cuadrado e Sanchez. Pavard recupera per la panchina, così in difesa ritrova spazio Bisseck (che se la vedrà con un cliente ostico come Zaccagni) con il conseguente avanzamento di Darmian sulla linea dei centrocampisti. In allenamento è stato provato Carlos Augusto sulla fascia destra, ma la trasferta con la Lazio è troppo importante per fare esperimenti. Specialmente dopo il mezzo passo falso della Juve nell'anticipo di campionato venerdì sera a Genova.



LA PROBABILE FORMAZIONE

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.