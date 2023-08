Non parliamo di una trattativa in fase avanzata, ma certamente di un ritorno dopo che qualche settimana fa l'asse si era decisamente raffreddato. Sembrava che per Robin Gosens si fosse portato avanti il Wolfsburg, che però poi ha virato su Rogerio e poi, non contento, sta chiudendo in queste ore anche per Maehle dell'Atalanta. Dunque l'Union Berlino torna in corsa, e i discorsi riprendono.



CIFRE E DISTANZA - L'Union deve fare meglio dell'offerta del Wolfsburg di prestito con obbligo di riscatto a 14 milioni rifiutata dall'Inter, che si aspetta qualcosa di vicino ai 20 milioni per lasciar partire il tedesco arrivato nel gennaio del 2022. I dialoghi andranno avanti, anche perché i nerazzurri sanno bene cosa fare una volta chiusa l'operazione.



SI RIAPRE CARLOS - L'intera cifra che verrebbe incassata dalla cessione di Gosens, a tutti gli effetti riserva di Dimarco, andrebbe convogliata nell'offerta da presentare al Monza per Carlos Augusto: i brianzoli non si opporrebbero di fronte a circa 20 milioni di euro, tanto più che hanno già ingaggiato il greco Kyriakopoulos dal Sassuolo per sopperire ad una eventuale partenza del brasiliano autore di 6 gol e 5 assist nella passata stagione.