Inter, ritorno di fiamma per Icardi: in quota operazione possibile già a gennaio

Diciassette gol in stagione, quaranta in un anno e mezzo. Un bottino considerevole quello di Mauro Icardi, diventato subito idolo dei tifosi del Galatasaray che però potrebbero veder partire il proprio bomber già nel mercato invernale. Si gioca infatti a 1,55, un possibile trasferimento entro il 31 gennaio per Maurito, con tante squadre sulle sue tracce, tra cui spunta l’Inter, dove l’argentino è stato anche capitano siglando ben 124 gol in sei anni. Operazione che potrebbe subire un’accelerata soprattutto in caso di una possibile partenza di Alexis Sanchez, non troppo convincente nella prima metà di stagione.