Massimo Taibi, direttore sportivo della Reggina, parla a strettoweb.com: "Rivas è dell’Inter, loro contano molto su di lui. C’è il riscatto e il controriscatto. Sarà difficile trattenerlo se arriveranno sirene dalla A, altrimenti a parità di categoria resterà sicuramente con noi. Stessa cosa per Folorunsho. Sono contento anche per Nicolas, ma lo sono anche di Guarna e Plizzari, due ottimi portieri. Sto parlando già col procuratore del brasiliano per un prolungamento".