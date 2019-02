Radja Nainggolan vuole svoltare, non c'è più tempo da perdere. Il belga ormai sta facendo male con l'Inter ma deve chiudere al meglio la stagione, La Gazzetta rivela un retroscena: "A fine 2018 era molto appesantito, ora la linea è sistemata, con almeno 4 chili lasciati per strada grazie a un lavoro personalizzato ad Appiano e una dieta molto più rigorosa. Anche per questo l’allenatore in queste settimane non l’ha mai abbandonato, anzi. Luciano è stato il primo a volerlo la scorsa estate, ed è il primo che lo difende adesso, anche spronandolo".