Inter-River Plate, le pagelle di CM: sboccia Pio Esposito, Sucic delizia la platea

: Blocca senza problemi il colpo di testa centrale di Colidio e per il resto vive una serata abbastanza tranquilla.: Partita priva di sbavature da parte del soldatino nerazzurro che anche palla al piede riesce a costruire bene.Se la vede spesso contro Borja e riesce a renderlo poco pericoloso lì attorno all’area nerazzurra.: Dalla sua parte agisce Mastantuono che qualche volta lo mette in difficoltà e lo costringe anche al giallo. Tiene botta e nel finale realizza un gol da centravanti andando via in dribbling tra due avversari e facendo secco Armani con un sinistro da fuori area.

Sulla destra è sempre un fattore e nella prima frazione di gioco nascono da lui un paio di iniziative importanti che capovolgono il fronte.Quando il River tiene alta l’intensità è lì in campo a battagliare e regala a Pio Esposito un grande assist.Quando entra regala spettacolo con slalom tra gli avversari e giocate che strappano applausi. È suo l’assist per Pio Esposito).Partita pulita, priva di fronzoli, riesce sempre a trovare il corridoio giusto.

Si sfianca, corre tantissimo e la sua prestazione acquista vigore con il passare del tempo. Approfitta dell’ingenuità di Martinez Quarta e lo costringe al fallo da rosso.Un tentativo dalla distanza e un bel passaggio per Lautaro, che l’argentino non controlla. Poi si gestisce.Entra nel momento migliore dell’Inter e sicuramente e trae vantaggio anche dalla superiorità numerica).: Fa a spallate, tiene il peso dell’attacco. Spreca una buona occasione da gol ma c’è e continua a giocare. Quando il pallone arriva in area diventa letale: con una finta aggira Diaz e spedisce la palla all’angolino per l’1-0. L’Inter ha un gran bel centravantino.

Spreca veramente tanto e non è neanche assistito dalla fortuna quando dopo un gran numero per aggirare il difensore, il suo diagonale bacia il palo interno ed esce dallo specchio.Aveva chiesto ai suoi di iniziare a masticare m… e la squadra ha risposto con una prestazione di gran carattere contro un River che l’ha messa sul piano fisico dal primo all’ultimo minuto.: Non può nulla sulla bordata di Pio Esposito, prima aveva compiuto un paio di buoni interventi. Rivedibile sulla conclusione di Bastoni.

Spende il giallo per un’entrata poco gentile su Acerbi. Sulla sinistra riesce a contenere Dimarco senza troppi problemi. Espulso nel parapiglia finale.: Toglie dalla porta un gol praticamente fatto da Pio Esposito e ingaggia con l’attaccante nerazzurro un duello fisico che dura per tutto il match. Brutta sbavatura a metà ripresa, quando perde palla su pressing di Mkhitaryan e si fa espellere compromettendo la partita dei suoi.: Salva un tiro a botta sicura di Mkhitaryan ma poi va a farfalle sulla finta di Pio Esposito in area di rigore e l’attaccante nerazzurro trova il gol del vantaggio.

: Sulla sinistra deve fronteggiare le avanzate di Dumfries e anche se a fatica riesce spesso a contenere l’olandese.: Dopo un primo tempo ad alta intensità, cala alla distanza e inizia a subire le avanzate degli avversari.Entra in un momento complesso e di sicuro non si distingue)Se la vede contro Barella e lo soffre.Entra e non ne combina una giusta.La qualità si vede tutta, l’intensità un po’ meno.Alza un po’ il raggio d’azione ma in realtà si vede poco sia in mezzo che tra le linee.

Travolto dalla crescita nerazzurra).: Gli capita la grande chance per indirizzare il match ma di testa spreca e da quel momento la partita cambia.Tanta garra e botte, niente altro. Bastoni fa fare brutta figura a lui e Borja quando li fa scontrare testa contro testa saltandoli in dribbling prima di segnare.Costretto a girare a largo, solo un cross buono per la testa di Colidio.La mette tutta sul piano fisico, ma dura un tempo.