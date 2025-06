Inter-River Plate, da Pio Esposito e Thuram a Mastantuono e Colidio: chi gioca, chi no e l'ipotesi "biscotto"

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Manca sempre meno all'inizio dila gara più importante di questo girone E del Mondiale per Club che prenderà il via alle 3 di notte ora italiana al Lumen Field di Seattle.devono ancora sciogliereper uno scontro diretto che potrebbe portare all'eliminazione di uno dei due club, ma anche alla qualificazione a braccetto di entrambe. Spettatore interessato è ovviamente il Monterrey che affronterà i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nell'altra gara del gruppo.

Davide Frattesi, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski,Chivu recupera Denzel(che potrebbe però partire dalla panchina) ma dovrà ancora fare a meno anche di Marcus, infortunatosi leggermente nella gara d'esordio col Monterrey e recuperabile per gli eventuali ottavi. In attacco spazio ad, ma a differenza delle prime due uscite non sarà, bensìad affiancare Lautaro Martinez. Tornano infine siachedavanti a Sommer.

Emergenza a centrocampo per i Millionarios con Gallardo che deve fare a meno degli(tutti fermati dopo la gara col Monterrey).avrà una chance così come l'avrà anche il grande ex Facundoche, con Driussi out per tutto il Mondiale (infortunatosi nel segnare il goal del momentaneo 2-0 nella prima partita), partirà dal 1' al centro dell'attacco. Insostituibile, invece Franco(3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, P. Esposito. All. Chivu

(4-3-3): Armani; Montiel, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna; Fernandez, Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Colidio, Meza. All. Gallardoin cima alla classifica del gruppo con il Monterrey che insegue a 2 punti. Chi vince passa automaticamente agli ottavi come prima, mentre al Monterrey serve soltanto una vittoria per credere al passaggio del turno. C'è però un'ipotesi, ripudiata anche a mezzo social da Cristian Chivu, che permetterebbe sia a Inter che River Plate di passare a braccetto agli ottavi. Pareggiando con 2 o più goal all'attivo, il Monterrey sarebbe automaticamente escluso a prescindere dallo scarto di una sua vittoria.