Inter-River Plate LIVE le formazioni ufficiali: Dumfries c'è, Pio Esposito dal 1'. Mastantuono titolare

Deciderà insomma le due squadre che passeranno agli. Italiani e argentini infatti guidano il gruppo e potrebbero quindi strappare il pass per il prossimo turno a braccetto. Già eliminati i giapponesi dell'resta in ballo ilche dovrà vincere contro gli asiatici nell'altra gara del gruppo e sperare. Inter e River sono appaiate a quota 4 punti in cima alla classifica del gruppo con il Monterrey che insegue a 2 punti. Chi vince passa automaticamente agli ottavi come prima, mentre ai messicani serve soltanto una vittoria per credere al passaggio del turno. Pareggiando con 2 o più goal all'attivo, il Monterrey sarebbe automaticamente escluso in quanto la differenza reti di Inter e River salirebbe ad almeno +1 rispetto ai messicani nella classifica avulsa.

. Nei nerazzurri non c'è, ai box anche Thuram, Frattesi, Pavard e Zielinski, recuperato invece. Al fianco di Lautaro Martinez, spazio a Francesco Pio. Per i Millionarios, Gallardo non avrà gli squalificati Castano, Enzo Perez e Galoppo. In campoe il grande ex, la stella è il prossimo giocatore del Real Madrid,

Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.Chivu.Armani; Montiel, Martinez Quarta, Diaz, Acuna; Kranevitter, Aliendro; Mastantuono, Meza, Colidio; Miguel Borja.Gallardo