Inter-River Plate, watch party con i talent di DAZN: evento esclusivo a Milano, come partecipare

. Questa l'iniziativa di DAZN e del club nerazzurro, che in occasione della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club offrono la possibilità ad alcuni fortunati tifosi interisti di seguire la loro squadra del cuore in maniera speciale.In occasione del match, in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 03.00 (ora italiana), DAZN e Inter organizzano un Watch Party esclusivo per seguire il percorso del club nerazzurro al Mondiale per Club FIFA 2025 e tifare la propria squadra del cuore: un evento dedicato ai veri tifosi interisti che potranno partecipare grazie a un

, in Via Quinto Cenni 11, e prevedrà, oltre alla trasmissione in diretta del match, anche uno speciale DJ set, tanti ospiti, tra cui digital creator e talent della DAZN Squad e altre sorprese.Un’occasione unica firmata DAZN per vivere il Mondiale per Club FIFA 2025 circondati dalla passione della community nerazzurra, tra calcio, musica e intrattenimento.