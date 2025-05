Inter, rivoluzione in attacco: chieste informazioni per Hojlund, sfida a Napoli e Juventus

Tra l’ultima giornata di campionato contro il Como (con la possibilità di aggiudicarsi il secondo Scudetto consecutivo, in caso di risultato favorevole a Napoli) e la finale di Champions League del 31 maggio, a Monaco di Baviera, contro il Paris Saint-Germain,, prima di tuffarsi sul Mondiale per Club e sulla programmazione della prossima stagione, con un’organizzazione in sede di mercato che sta già cominciando a prendere forma.

, come ricordano anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto,. Ricordiamo come l’accordo con il giocatore sia già stato trovato da tempo, mentreServono ancora alcuni passaggi formali fra le due proprietà prima di poter avviare l’iter burocratico della stesura dei contratti e dell’organizzazione delle visite mediche, ma la fumata bianca è davvero vicina.

, riportano Romano e Moretto in un video sul canale YouTube,. Sappiamo che i nerazzurri vivranno un’estate di rivoluzioni in attacco, con gli addii previsti – per fine contratto – di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, considerando anche che ci sarà da prendere una decisione su Mehdi Taremi, dopo un’annata (la prima a Milano) non entusiasmante. Per questi motivi,, un profilo che da Viale della Liberazione mantengono ben monitorato sin dai tempi dell’Atalanta. Lontani dal pensare a una trattativa concreta, ma l’Inter si aggiunge a Napoli e Juventus nella lista di club italiani che pensano a un rientro in Serie A di Hojlund.

