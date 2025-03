Inter, rivoluzione in attacco. Marotta conferma: "I sicuri sono Lautaro e Thuram". Chi parte, chi è in dubbio e chi può arrivare

L'estate 2025 persarà di grandi, grandissimi cambiamenti. L'attuale rosa guidata da, fresco vincitore della Panchina d'oro e praticamente già confermato per la prossima stagione, non è considerata a fine ciclo, ma l'età media molto alta impone scelte che porteranno inevitabilmente a dei cambiamenti.A confermare che l'Inter in estate si muoverà molto nel reparto offensivo è stato, ai microfoni di Radio Rai, il presidente e amministratore delegato unico"Siamo l'attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato. Il gioco di Inzaghi si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva.

Quali valutazioni? Marotta, con una battuta, ha tracciatoche porteranno gli uomini mercato nerazzurri a fare scelte importanti in sede di mercato. Sì perché oggi solo due giocatori sono davvero ritenuti unici e centrali per il presente e futuro:. I due, che sui social stanno scherzando ribattezzandosisono stati blindati dal numero 1 interista: "Se Thuram e Lautaro sono gli unici intoccabili, la certezza opposta che costringerà l'Inter a tornare sul mercato è che siachehanno il contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e, di conseguenza, entrambi salvo sorprese vedranno terminare la propria permanenza ad Appiano Gentile.

Chi è in dubbio, anche alla luce delle parole diè quindi Mehdi. L'attaccante iraniano non ha convinto, in questo momento ha perfino perso i gradi di prima riserva in favore di due giocatori già dati per partenti e, essendo arrivato a parametro zero, potrebbe essere ripiazzato sul mercato centrando facilmente anche una piccola plusvalenza. Insieme a lui il dubbio più grande ricadrà suche, se non sarà riscattato dall'Empoli, potrebbe giocarsi le sue carte durante il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti insieme al fratello, che tornerà alla base dal prestito allo Spezia, ma che dopo l'impegno negli USA potrebbe nuovamente partire anche se solo in prestito. Infine, già rientrato alla base dopo l'infortunio al ginocchio subito al Marsiglia, anche peril Mondiale per Club sarà un grosso test per il futuro.

Arnautovic e Correa sicuramente usciranno, Taremi è in dubbio e anche pensando di promuovere uno o due dei giovani talenti che saranno sotto contratto,. I profili sono già stati tracciati: un centravanti d'area di rigore capace di tenere palla e lottare sui palloni aerei (quello che avrebbero dovuto fare Arnautovic e Taremi) e una seconda punta rapida e dotata di dribbling nell'1vs1.Marotta non ha chiuso la porta ad un affare con la Lazio per Gustav: "Si tratta di un buon giocatore", ma il danese non è l'unico nome caldo. Non è escluso un ritorno di fiamma per Albertse la Fiorentina non esercitasse il riscatto dal Genoa. Per il ruolo di prima punta c'è Santiagodel Bologna è già considerato l'erede di Lautaro Martinez, ma piacciono molto anche il profilo di Lorenzodell'Udinese e di Nikoladel Lecce. E tanti altri nomi si aggiungeranno da qui a giugno. L'Inter sarà protagonista di un'estate di fuoco.