Intervenuto a Dazn, l’ex difensore dell’Inter, Roberto Carlos, ha espresso la propria opinione sull’obiettivo di mercato nerazzurro, Paulo Dybala, e la corsa scudetto



Che giocatore è Dybala?

"E' un crack di livello mondiale, vale top club come Real e Barcellona. Non si sa cosa gli stia passando per la testa, è un grandissimo giocatore. Per uno come lui, le porte sono sempre aperte”



Chi vince lo scudetto?

"L'Inter è favorita, è una cosa chiarissima. Sarà una lotta a tre, arriveranno vicine fino alla fine".